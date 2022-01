Anche il Verona di Igor Tudor è tornato al lavoro nella mattinata di oggi in vista della partita del prossimo 6 febbraio contro la Juve, che a sua volta ha ripreso gli allenamenti alla Continassa agli ordini di Massimiliano Allegri, in attesa dell'arrivo di Dusan Vlahovic. La squadra gialloblù ha svolto lavoro in palestra e a seguire un'esercitazione tattica in campo. Domani, venerdì 28 gennaio, è prevista al mattino una nuova seduta di allenamento, a porte chiuse.