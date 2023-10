Massimiliano Allegri ha sciolto gli ultimi dubbi di formazione dopo la rifinitura svolta in mattinata. Il primo riguardava l'attacco, anche se come anticipato nella giornata di ieri, Moise Kean sarà confermato dal primo minuto; accanto a lui torna titolare Dusan Vlahovic, con Chiesa quindi ancora in panchina. L'altro ballottaggio era sulla sinistra, con Cambiaso e Kostic a contendersi come di consueto una maglia. Il tecnico livornese dovrebbe dare ancora fiducia al serbo con Cambiaso pronto ad entrare nella ripresa, come avvenuto anche contro il Milan.