Cambio sulla panchina del Venezia, che a cinque giornate dalla fine del campionato ha deciso di esonerare l'allenatore Paolo Zanetti e il suo staff. La squadra lagunare è attesa anche dalla sfida della Juve, che affronterà domenica all'Allianz Stadium. Per l'occasione, come annunciato dallo stesso club del presidente Duncan Niederauer, il 1° maggio la formazione sarà guidata dal tecnico della Primavera: "Per le restanti cinque partite, abbiamo chiesto ad Andrea Soncin di guidare la squadra", si legge nella nota ufficiale. "Andrea conosce molto bene la società e i giocatori, e secondo noi ha fatto un ottimo lavoro con la Primavera in questa stagione. Andrea è consapevole che si tratta di una soluzione temporanea, fino alla conclusione della stagione".