Dal sito ufficiale della Juve:Il rush finale del campionato bianconero passa dalla sfida contro il, che sarà la prossima gara in casa, all'Allianz Stadium, nel weekend del Primo Maggio (data e ora ancora in attesa di conferma). Oggi iniziano le vendite per la partita, e come sempre si parte dai J1897 Member.- Vendita riservata J1897 Member: Dalle ore 14:00 del 19/04 alle ore 11:59 del 20/04/2022- Vendita riservata J1897 + Black & White + Black&White Lite Member: Dalle ore 12:00 del 20/04 alle ore 9:59 del 21/04/2022- Vendita riservata abbonati 19/20: Dalle ore 10:00 alle ore 15:59 del 21/04/2022- Vendita libera: Dalle ore 16:00 del 21/04/2022. In attesa di disposizione da parte delle Autorità di Pubblica Sicurezza.Sono previste, per Member e abbonati saranno presenti tariffe vantaggiose solo acquistando nella loro fase di vendita dedicata. Oltre non sarà possibile usufruire più della tariffa agevolata.Non fai ancora parte della nostra famiglia? Diventa ora Juventus Member e accedi alle fasi di vendita riservata! Clicca qui I soci JOFC potranno fare riferimento al proprio Official Fan Club per tutte le informazioni e la possibilità d’acquisto a tariffa dedicata.Durante la fase di vendita libera, gli Under 30 potranno usufruire di uno sconto rispetto alla tariffa intero.Per i bambini sotto i 6 anni invece, tariffa speciale a 5€ in tanti settori dello stadio.Per accedere alle fasi di vendita è necessario iscriversi all’ Official Ticket Shop Juventus tramite Juventus Card, tramite numero di membership (per essere riconosciuti e accedere alle fasi di vendita riservata), oppure, se non si è in possesso di una delle precedenti, è possibile registrarsi anche tramite indirizzo mail.Fatte salve eventuali modifiche della normativa, dal 1° al 30 aprile 2022, l’accesso allo Stadio è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione , guarigione o test, cosiddetto Green Pass base. Le suddette limitazioni non si applicano ai soggetti di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale.Ricordiamo che in considerazione del continuo evolversi dello scenario di diffusione della pandemia da covid-19, l’utilizzatore del titolo di accesso dovrà essere in possesso della certificazione richiesta dalla normativa applicabile alla data della partita.All'accesso dovrai fornire una certificazione verde Covid-19 con QR CODE: non saranno considerati validi quindi tutti i certificati cartacei che non siano dotati di QR Code.È obbligatorio l’uso della mascherina FFP2 sia durante tutta la permanenza che nelle fasi di accesso e di uscita. Per i bambini valgono le norme generali.