Possono arrivare in contropiede i pericoli per la Juve, nella gara di domani contro il Venezia. La squadra di Massimiliano Allegri dovrà guardarsi, in particolare, da David Okereke. L'attaccante nigeriano classe 1997 è infatti il giocatore ad aver effettuato più attacchi in ripartenza in questo campionato di Serie A: è a quota nove, almeno due in più di ogni altro calciatore nel torneo.