Un momento complicato quello che sta vivendo il Venezia, avversario della Juve nel lunch match di domani all'Allianz Stadium. La squadra lagunare, che in settimana è stata affidata al tecnico della Primavera Andrea Soncin dopo l'esonero di mister Paolo Zanetti e del suo staff, ha perso tutte le ultime otto gare di campionato: nella sua storia non ha mai ottenuto più sconfitte consecutive in Serie A nel corso di una singola stagione; inoltre è rimasta a secco di gol nelle ultime tre trasferte, non fa peggio dal 1967 quando arrivò a quota cinque. Tre le gare esterne vinte finora: nel massimo campionato italiano, il Venezia non è mai andato oltre quota quattro (1942-43).