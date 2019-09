La Juventus Under 23 ha necessità di rialzarsi, dopo un avvio di campionato quantomai deludente e fin qui senza punti, dopo due sconfitte in altrettante partite giocate. Questi i convocati di Fabio Pecchia per la partita di domani, in programma alle 17.30 in casa contro la Pro Patria:



1 Nocchi, 2 Rosa, 3 Coccolo, 6 Peeters, 7 Lanini, 8 Portanova, 9 Mota Carvalho, 11 Olivieri, 13 Mule, 14 Bandeira da Fonseca, 15 Toure, 17 Zanimacchia, 19 Rafia, 20 Beruatto, 21 Clemenza, 22 Loria, 27 Han, 33 Delli Carri, 34 Dadone, 35 Alcibiade, 36 Gerbi