Per lui sarà un ritorno al passato, dopo l’esperienza in bianconero nella stagione 2018-19.è il grande ex della sfida di domenica pomeriggio allo Stadio “Moccagatta” di Alessandria, che alle 14.30 vedrà affrontarsi ladi Lamberto Zauli e ildel tecnico di Thiene, approdato sul Lario la scorsa estate dopo due brevi permanenze sulle panchine di. Nel club bluceleste si è trovato fra le mani una, con numerosi under da plasmare, in un lavoro per molti aspetti non così diverso da quello che era stato chiamato a svolgere acon la neonata seconda squadra della Vecchia Signora, allora in rampa di lancio nel girone A del campionato di. Una sfida stimolante per Zironelli, iniziata con un bel filotto di quattro vittorie casalinghe (e un rendimento meno positivo in trasferta), interrotto bruscamente lo scorso 21 ottobre dalla sconfitta interna contro il Renate, a cui hanno fatto seguito un altro “tonfo” esterno e un pareggio tra le mura dello stadio “Rigamonti-Ceppi” di Lecco, a una settimana esatta dalla sfida contro la Juventus. In attesa del match del 7 novembre lo abbiamo intervistato in esclusiva.“Paradossalmente, proprio perché conosco quella realtà, non so bene che cosa aspettarmi. Tanto per cominciare hanno giocato un’altra partita mercoledì (in Coppa Italia contro il Südtirol, ndr.), e domenica scorsa hanno rimediato qualche infortunio. Martedì, poi, la Primavera è scesa in campo contro lo Zenit per la Youth League, insomma è tutto un mix di eventi, e probabilmente solo venerdì o sabato Zauli saprà chi avrà a disposizione, in base a eventuali chiamate dalla Primavera o persino dalla prima squadra. Fa parte del gioco, noi a Lecco stiamo lavorando come al solito per farci trovare pronti, poi vedremo che cosa succederà”.“Certo, è così. I giocatori vanno e vengono, in base alle necessità del momento, e ci sta che succeda. È una strana routine, che scombussola non poco i piani settimanali, ma con il tempo ci si fa l’abitudine. Anche per me e il mio staff era stato difficile all’inizio, ma poco alla volta eravamo riusciti a stilare un programma di lavoro che fosse il meno possibile condizionato dagli “incroci” tra le varie squadre”.“I primi tre mesi sono stati difficili, proprio per le ragioni che ho appena spiegato, però mi sono sempre sentito a casa. A Vinovo ho trovato un ambiente splendido, ho sempre ricevuto un grande aiuto da tutti, a partire da Cherubini, Paratici e Allegri. Con il tempo, poi, le cose si sono aggiustate, insieme abbiamo fatto crescere tanti ragazzi che ora giocano anche in Serie A. Una volta che ci siamo abituati alle novità è andato tutto bene, per me è stata una bella esperienza”.“In Italia è difficilissimo, anche soltanto per l’obbligo di dover schierare un’alta percentuale di ragazzi formati nel nostro Paese, in un campionato composto al 60% da stranieri. La stessa Juventus ha impiegato dieci anni per arrivare a far esordire la seconda squadra, il progetto funziona ma è molto complicato far quadrare tutto”.“Sì, è vero, ma penso che il problema sia più a livello mentale. Dopo quattro vittorie consecutive in casa abbiamo preso un brutto colpo nei minuti finali della partita con il Renate e non abbiamo saputo reagire a dovere. Abbiamo perso terreno e ora dobbiamo risistemarci per restare sotto ai primi posti, la classifica è cortissima e in questo girone non ci sono squadre materasso. Sono molto contento di questo progetto, con tanti giovani. Abbiamo già segnato 12 gol con gli under, cosa che nessuno in Serie C ha fatto: li stiamo valorizzando al meglio ed è normale passare attraverso un momento di flessione, l’importante è avere ben chiaro l’obiettivo finale. Il mio compito è quello di mantenere la serenità necessaria all’interno del gruppo, di togliere pressioni inutili: il campionato è apertissimo in tutte le direzioni, dovremo essere precisi e concreti, già da domenica. Poi ci sta che i giovani facciano qualche errore”.“Certo, la squadra di Allegri ha iniziato un processo di ringiovanimento e ci può stare che all’inizio abbia qualche difficoltà. È un po’ la stessa cosa che – nel mio piccolo – sto vivendo a Lecco, mettere pressioni non serve a nulla”.“Sì, con Max abbiamo giocato insieme a Pescara, poi l’ho ritrovato nel 2018 alla Juventus e mi ha dato una grossa mano nel periodo iniziale di difficoltà, senza nemmeno toccarmi l’organico. Allora poteva contare su gente come Mandžukić, Khedira, Douglas Costa, tutti giocatori abituati a vincere, ai quali lui aveva poco da insegnare: il suo lavoro era più quello del gestore, mentre adesso la situazione si è proprio ribaltata. Non è facile, ma Allegri ha tutte le capacità e l’esperienza per uscirne bene”.