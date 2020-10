Domani pomeriggio la Juventus Under 23 ospiterà al Moccagatta di Alessandria il Lecco, a pochi giorni dalla sconfitta contro il Como. Queste le parole della vigilia di Gaetano D'Agostino, ex centrocampista di Serie A e oggi allenatore del Lecco: "È impossibile prevedere la loro formazione, ma intanto ho letto che sono guariti tutti dal Covid e sono contento per loro. Sono tutti bravi, anche se non so chi andrà a schierare Zauli. Cercheremo di lavorare diversamente in fase di non possesso, consapevoli che potremo trovare un campo leggermente pesante, quindi dovremo fare un match di lotta."