Dal sito ufficiale della Juve:Sarà contro l’e l’ultimo match di campionato che lagiocherà all’Allianz Stadium nel mese di gennaio. L’appuntamento per la sfida contro i friulani è per sabato 15 gennaio alle ore 20.45. La gara contro la formazione di Udine sarà la terza del girone di ritorno dei bianconeri che arriveranno a questo appuntamento dopo aver giocato contro Napoli e Roma in Serie A e contro l’Inter nella Supercoppa Frecciarossa. Come sempre, la vostra spinta dagli spalti sarà un valore aggiunto fondamentale.Dalle ore 10.00 di oggi, sabato 08/01/2022, è ripartita la vendita libera. clicca qui per tutte le info sul match.Fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla normativa, per accedere all’Allianz Stadium è obbligatorio mostrare il Super Green Pass con QR Code assieme al tagliando di accesso.Come già accaduto in occasione di altre partite giocate in questa stagione all’Allianz Stadium, le categorie Under 6, Under 30 e tutte le donne potranno usufruire di uno sconto rispetto alla tariffa intera. Per questa gara il prezzo, a biglietto, per la categoria Under 6 sarà di € 10,00 in tutti i settori nei quali è prevista la promo.Tutti i tifosi che accederanno allo stadio, esclusi i bambini di età inferiore all’anno, dovranno essere muniti di biglietto.Per accedere alle fasi di vendita è necessario iscriversi all’ Official Ticket Shop Juventus tramite Juventus Card, tramite numero di membership (per essere riconosciuti ed accedere alle fasi di vendita riservata) oppure, se non si è in possesso di una delle precedenti, è possibile registrarsi anche tramite indirizzo mail.Viviamo un’altra serata insieme!