L'Udinese sarà di scena a Torino contro la Juventus nel weekend, ma persiste l'emergenza dovuti ai casi di Covid in rosa. Cioffi spera di recuperare almeno metà della decina di contagiati. Il reparto maggiormente colpito è quello difensivo, visto che oltre ai contagi deve fare i conti con le cessioni di Samir e Di Maio e la squalifica di Becao. Le scelte saranno comunque fatte soltanto in extremis: con una situazione in costante aggiornamento, per il tecnico friulano restano fondamentali le indicazioni del medico sociale e dei preparatori atletici, per capire chi, tra i negativizzati, avrà recuperato anche una condizione accettabile. Tra questi dovrebbe esserci Makengo. In porta potrebbe tornare Silvestri.