E' Arkadiusz Milik la minaccia principale della difesa friulana, il quale ha trovato il gol nelle sue ultime due sfide contro l'Udinese in Serie A. Il polacco ha fatto meglio solo contro Parma e Verona, andando a segno in tre incontri consecutivi. In totale sono 3 i sigilli complessivi dell'ex Napoli contro i friulani.