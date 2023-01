Questa sera la Juventus tornerà nuovamente in campo nella sfida dell'Allianz Stadium contro l'Udinese. In attesa di conoscere quelle che saranno le formazioni titolari delle due squadre, ecco quelli che potrebbero essere gli 11 scelti da mister Sottil per affrontare la Vecchia Signora.UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Samardzic, Udogie; Beto, Success. All. Sottil.