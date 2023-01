E' terminato poco fa l'allenamento mattutino della Juventus, uscita vittoriosa dal confronto con la Cremonese e che ora dovrà preparare la gara contro l'Udinese in programma sabato allo Stadium. Si è rivisto anche il Fideo Di Maria, che ha lavorato parzialmente con i suoi compagni. Di seguito la nota del club.'Dopo il prezioso successo per 1-0 di ieri sera sul campo della Cremonese, che ha permesso alla Juventus di aprire il 2023 come aveva chiuso il 2022, i bianconeri si sono ritrovati al Training Center già questa mattina. Il calendario dei prossimi impegni è fitto e sabato 7 gennaio si scende di nuovo in campo. Alle ore 18:00 fischio d'inizio del match contro l'Udinese, valevole per la diciassettesima giornata di campionato. Si giocherà in un Allianz Stadium tutto esaurito per l'occasione e sarà la prima partita del nuovo anno nella nostra casa. Dirigerà l'incontro Marchetti, assistenti Vivenzi e Rossi C., IV ufficiale Volpi, VAR La Penna e AVAR Dionisi. Venendo alla sessione di lavoro odierna, è stata così suddivisa: scarico per coloro che hanno giocato contro la Cremonese, esercitazioni tecniche per la finalizzazione con combinazioni di gioco, possesso palla e partitella finale per la restante parte del gruppo. Domani è già vigilia e l'appuntamento per la squadra è fissato per il pomeriggio. La conferenza stampa di Massimiliano Allegri, invece, è in programma per le ore 12:00 e sarà trasmessa in diretta su Juventus TV'.