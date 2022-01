Dal sito ufficiale della Juventus:



IL MOMENTO



È da settembre che l’Udinese, sconfitta nell’ultimo match contro l’Atalanta, non perde due partite di fila in Serie A: i friulani hanno vinto nell’ultima trasferta disputata in campionato (a Cagliari) dopo aver collezionato quattro ko e tre pareggi nelle precedenti sette gare fuori casa.



Solo il Genoa (nove) ha pareggiato più gare dell’Udinese (otto) in questa Serie A: i friulani hanno vinto solo quattro partite delle prime 19 giocate, stesso score dello scorso campionato (quando però avevano due punti in meno, 18 vs 20).



L’Udinese è la squadra che conta meno recuperi offensivi (105) in questa Serie A; anche la media a partita è inferiore a qualsiasi altra squadra (5.5). Il pressing dell’Udinese ha prodotto l’interruzione alta di 237 sequenze avversarie (solo il Cagliari con 225 ha fatto peggio).



Solo Spezia e Torino (zero ciascuna) hanno ricevuto meno rigori a favore dell’Udinese in questo campionato: uno solo per i friulani, proprio nel match d’andata giocato contro la Juventus (trasformato da Pereyra).



FOCUS SU...



Da inizio ottobre ad oggi, solamente Vlahovic (12), Simeone (11) e Immobile (nove) hanno segnato più gol in Serie A dell’attaccante dell’Udinese Beto (otto); il portoghese resta, al pari di Tammy Abraham, uno dei due migliori marcatori in questo campionato tra chi è debuttante assoluto nella competizione (otto reti ciascuno).



Beto è uno dei quattro calciatori nella storia dell’Udinese ad aver segnato, nella sua stagione d’esordio assoluto in Serie A, almeno otto gol nelle prime 19 gare stagionali dei friulani, insieme a Bengt Lindskog nel 1956/57, Zico nel 1983/84 e Dino Fava nel 2003/04.



Bram Nuytinck è l’unico giocatore dell’Udinese sempre presente in questo campionato: 19 gare sulle 19 effettivamente disputate dai friulani.



Solo Maggiore dello Spezia ha effettuato più tiri (26) senza segnare alcun gol rispetto a Walace (25) in questo campionato.



GOL



L’unica rete in 53 partite disputate da Marvin Zeegelaar in Serie A è stata segnata contro la Juventus, nella sconfitta dei friulani per 4-1 all’Allianz Stadium, nel gennaio 2021.



Ignacio Pussetto ha segnato il primo dei due gol da subentrato in Serie A contro la Juventus nel dicembre 2019 (l’altro contro il Parma).



Uno dei cinque gol realizzati da Nahuel Molina in Serie A è arrivato contro la Juventus: alla Dacia Arena nel maggio 2021.



Nel match d’andata ha trovato il suo primo gol in questo campionato Gerard Deulofeu: l’attaccante spagnolo non ha mai segnato contro un club di Serie A in un due match diversi.