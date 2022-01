La Juventus vuole ripartire in campionato dopo la delusione della finale di Supercoppa italiana persa all'ultimo minuto contro l'Inter. A Torino arriva un'Udinese reduce da un pesante 6-2 contro l'Atalanta, per cui ha presentato ricorso. All'andata la sfida ha aperto la stagione di entrambe e si è chiusa sul 2-2: quella è stata l'ultima apparizione di Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus.



Per quel che riguarda i precedenti tra Juventus e Udinese, i friulani hanno perso 9 delle ultime 12 sfide. E negli ultimi 5 scontri diretti in Serie A giocati a Torino hanno sempre perso.