In casa Juve il primo obiettivo è quello di mettersi alle spalle i due passi falsi contro Empoli e Inter per tornare a vincere il prima possibile e cercare di non perdere ulteriore terreno dai nerazzurri di Simone Inzaghi. La squadra di Allegri dovrà vedersela con l’Udinese di Gabriele Cioffi nel prossimo turno di campionato, in programma lunedi sera all’Allianz Stadium. Il match sarà trasmesso in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30 e fischio di inizio alle ore 20:45.