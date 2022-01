Dopo la cocente sconfitta in Supercoppa contro l'Inter, la Juventus si rituffa in campionato e, con l'obiettivo di dare seguito alla vittoria ottenuta contro la Roma. Un monito ripetuto dain conferenza stampa, ma sono tanti gli argomenti trattati dall'allenatore: da Dybala alle novità di formazione, fino ad alcuni commenti sui singoli. Il nostro inviato Cristiano Corbo fa il punto della situazione in casa bianconera e suggerisce alcuni spunti sulla possibile formazione in campo domani sera all'Allianz.