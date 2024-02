In casa Juve bisogna dimenticare in fretta la sconfitta contro l'Inter e cercare di rialzare la testa il prima possibile, a partire dalla gara contro l'Udinese. La sfida contro i friulani sarà in programma lunedi prossimo all'Allianz Stadium e per la squadra di Allegri sarà imperativo fare i 3 punti e tornare a vincere dopo i due passi falsi delle ultime uscite contro Empoli e Inter, appunto. Ci sono cattive notizie per l'allenatore dei friulani Gabriele Cioffi, che per la trasferta di Torino dovrà rinunciare a Roberto Pereyra, fermato dal Giudice Sportivo per un turno a causa del cartellino giallo rimediato nell'ultima gara disputata, in quanto diffidato.