In vista della partita di domani alle ore 15 contro l'Udinese, Maurizio Sarri potrà quasi certamente contare su due importanti rientri tra gli infortunati. Lo ha dichiarato lo stesso tecnico della Juventus, nella conferenza stampa odierna: "Bentancur e Douglas Costa stanno bene, con dei presupposti diversi. Bentancur è stato fuori 3 giorni, Douglas 20. Per Bentancur al 99% non incide sulle sue condizioni, per Costa va a incidere. Si sono mossi bene entrambi, su Douglas ho la riserva sulla tenuta". Bentancur, dunque, ci sarà, mentre il brasiliano resta in dubbio.