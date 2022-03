L'allenatore del Lecco Luciano De Paola è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Juve Under 23 di mister Zauli (nella foto), in programma domani alle 18.00 allo Stadio Rigamonti-Ceppi. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni, raccolte da leccochannelnews: "La squadra è organizzata, palleggia molto bene, hanno Akè, Da Graca, una difesa importante. C'interessa poco del nome, vogliamo riprendere un cammino molto importante, di buona qualità per dare una bella soddisfazione a tifosi e società". Inevitabile un pensiero all'ex di giornata Simone Iocolano, passato tra le file bianconere durante il mercato di gennaio: "Ha fatto una stagione indimenticabile quando ero alla Pergolettese, era un trascinatore. La scelta di andare alla Juve è stata anche di vita e domani ci giocherà contro, scenderemo in campo con il coltello tra i denti e c’interessa poco che sia stato con noi".