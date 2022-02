Neppure il tempo di smaltire la tre giorni di coppe europee che la Serie A è pronta a ripartire con la 26^ giornata. Con un avvio col botto: nell’anticipo del venerdì sera c’è il Derby della Mole all’Allianz Stadium. Una stracittadina che, classifica alla mano, è fondamentale soprattutto per la Juventus, a caccia dello

scatto decisivo per la corsa alla prossima Champions League. Proprio alla vigilia del ritorno in Europa, martedì nel match d’andata degli ottavi in casa del Villarreal.



L’inzuccata di Danilo a tempo scaduto a Bergamo ha permesso alla Juventus di mantenere il quarto posto provvisorio, sempre in attesa che l’Atalanta recuperi la sfida col Torino. Ma soprattutto ha dato nuovo slancio ai bianconeri per la rincorsa alla prossima Champions, proprio adesso che c’è da tornare ad affrontare l’edizione in corso. La squadra di Allegri trova sulla sua strada il cliente più scomodo, un Toro arrabbiato per il ko con il Venezia e guidato da un tecnico navigato come Juric.

L’effetto derby non sembra però aver contagiato i bookmakers che vedono i bianconeri nettamente favoriti. Betclic quota a 1.6 il successo della Juventus, contro il 6.65 (6.25 per Snai e Sisal) di un colpaccio granata, che sarebbe il primo in assoluto dalla nascita dello Stadium. All’andata ci pensò Locatelli a risolvere nel finale un match destinato allo 0-0. Anche questa volta non sono previsti molti gol. Il risultato più probabile è un altro 1-0 a favore dei bianconeri, quotato a 6.5 da Betclic. Lo stesso punteggio ma a parti inverse vale 16. L’1-1 è il pareggio con più possibilità di uscita ed è pagato a 7.75.



Belotti gol all’ultimo derby? Quello di oggi potrebbe essere l’ultimo Derby della Mole di Andrea Belotti. L’attaccante granata è in scadenza di contatto e il suo futuro lontano da Torino sembra sempre più probabile. Anche per questo il Gallo vorrebbe regalare una gioia ai suoi tifosi: un suo gol è quotato a 4 da Betclic. Per Vlahovic invece sarà il primo derby in assoluto, per giunta allo Stadium dove finora ha sempre timbrato il cartellino. Una rete del serbo è pagata a 2.25.