Dal sito ufficiale della Juve:Il derby è sempre il derby. E quale posto migliore per viverlo se non allo Stadio? Laaccoglierà i rivali cittadini delvenerdì, in programma alle 20:45 (CET). Il pieno sostegno dei tifosi diventa fondamentale in un periodo così intenso per i bianconeri: ilarriva dopo una trasferta a Bergamo per affrontare l'Atalanta e prima della resa dei conti di Champions League contro il Villarreal.La vendita deiè aperta da venerdì 4 febbraio e può essere acquistata esclusivamente online dal nostro Official Ticket Shop.Le fasi elencate di seguito mostrano la priorità data ai membri:- J1897: venerdì 4 febbraio dalle 10:00- Membri J1897 e B&W: venerdì 4 febbraio dalle 18:00- Abbonati: lunedì 7 febbraio dalle ore 9.00Si ricorda che gli abbonati della stagione 2019/20, per poter scaricare i crediti del voucher Covid-19, devono registrarsi alla piattaforma utilizzando la Juventus Card.Clicca QUI per tutte le informazioni sul tuo biglietto.Per questa partita sono previste tariffe agevolate per i Soci e gli abbonati per la stagione 2019/20. Tali tariffe saranno disponibili solo durante le fasi di vendita riservate a ciascuna categoria. Non sei ancora un membro? Scegli QUI la tipologia che preferisci e iscriviti!Come già proposto in questa stagione per le partite dell'Allianz Stadium, ci saranno tariffe dedicate, a prezzo ridotto, per i tifosi under 30 e over 65.Per i bambini Under 6 i biglietti partono da soli € 10,00 in molti settori dello stadio.Per i ragazzi Under 16 i prezzi dei biglietti variano da € 10,00 a € 20,00 in molti settori dello stadio.Inoltre per questa partita sarà disponibile la promozione Under 14 attraverso la quale è possibile acquistare un biglietto gratuito per un bambino under 14 insieme a un biglietto intero. Questo speciale sarà attivo dalle 16:00 di lunedì 7 febbraio.Tutti i tifosi che accedono allo stadio, esclusi i bambini di età inferiore a un anno, devono essere muniti di biglietto.Per accedere alle fasi di vendita è necessario iscriversi allo Juventus Official Ticket Shop utilizzando la Juventus Card (in particolare per gli abbonati stagione 2019/20 di utilizzare il proprio voucher COVID maturato dalla stagione 2019/20), utilizzando la tessera numero (per essere riconosciuto per accedere alle fasi di vendita riservate) oppure, se non possiedi uno dei suddetti, puoi registrarti anche utilizzando un indirizzo email.Ricordiamo ai visitatori che, considerato lo scenario in evoluzione della pandemia di Covid-19, l'utilizzatore del biglietto deve essere in possesso della certificazione prevista dalla normativa vigente alla data della partita.All'accesso deve essere fornita la certificazione Covid 19 con QR CODE. I certificati sprovvisti di QR Code non saranno considerati validi.