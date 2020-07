1









Maurizio Sarri non ha dubbi: stravolgere la formazione in questo momento non ha senso. Ecco le sue parole in conferenza: "​Valuteremo momento per momento, penso che dopo una lunga inattività all'inizio non ci sarà bisogno di grande rotazioni. Dopo 7-8 partite ci sarà necessità di riposo. Nella fase iniziale, non avendo amichevoli, non avendo pre campionato normale, è chiaro che i giocatori hanno più bisogno di giocare e non di riposare. Poi magari verrà fuori necessità di alternarli perché qualcuno ne avrà bisogno. Non abbiamo segnali di stanchezza dai dati, vediamo quelli di oggi e poi decidiamo. Verrà il momento delle rotazioni".