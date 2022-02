Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex giocatore granata Claudio Sala ha offerto la sua "lettura" del Derby della Mole in programma questa sera all'Allianz Stadium, definendolo "il romanzo della città tutto da scrivere".



JUVE - "Di poesia, pensando a quello che sta passando la Juventus, ne vedo poca. Nonostante abbiano fatto degli acquisti a gennaio, sarà difficile per loro riprendere le tre squadre di testa. Lottano per il quarto posto, un obiettivo diverso da quello d’inizio anno".



TORINO - "Il derby può significare tante cose: può aiutare a trovare delle conferme, ad avere lo slancio per costruire il futuro con ancora più ambizione. Mette in palio qualcosa di importante. Molto passa da questa partita. All’andata il Toro è stato vicino a portare via un punto, meritandolo, fregato poi da un colpo geniale nel finale".



BELOTTI - "Può essere la chiave. Negli ultimi anni Belotti ha dimostrato di essere cresciuto, di saper prendere per mano la squadra. Sanabria sa pure far tutto, e anche lui potrà essere determinante, ma Belotti è il capitano. È il trascinatore. Ma non mi sta bene se gli annullano gol regolari…".



UOMO DERBY - "Voto Belotti. Ma confido che Juric saprà trovare uno spazio anche per Ansaldi: lo reputo ancora oggi importantissimo".