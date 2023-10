Come racconta La Gazzetta dello Sport, tira aria di “allegrata” per il derby, un po’ per scelta e un po’ per necessità. A meno di 48 ore dalla sfida di domani contro il Torino, la Juventus non si fa più troppe illusioni sul recupero di Dusan Vlahovic e deve fare i conti con il fastidio accusato da Federico Chiesa nell’allenamento di ieri. Dei dodici gol stagionali (4 a testa per i due attaccanti bianconeri), otto sono in dubbio per una delle serate più sentite della stagione. La lombalgia non sembra dar tregua al bomber serbo: DV9 ha saltato la trasferta di Bergamo (0-0 con l’Atalanta) e da una settimana si allena da solo seguendo un programma personalizzato tra palestra e campo. Ma i giorni passano, il fastidio non sparisce e il pessimismo cresce.