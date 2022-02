Derby a rischio per Tommaso Pobega. Il centrocampista del Torino è stato sottoposto oggi ad un intervento per la riduzione della frattura delle ossa nasali rimediata in una fase di gioco del match contro il Venezia. "L'operazione - come si legge sul sito del club granata - è stata eseguita dal Professor Libero Tubino e dalla sua équipe, presso l'ospedale civile di Chivasso, alla presenza dello staff medico del Torino. Il calciatore nei prossimi giorni potrà riprendere la preparazione con una speciale maschera protettiva". Non garantita, ad ogni modo, la sua presenza nel derby contro la Juve: le sue condizioni saranno monitorate nei prossimi giorni.