Nessun particolare problema fisico per Marko Pjaca e Simone Zaza. Secondo quanto raccolto da Torinogranata.it, i due ex giocatori della Juve non sono stati convocati da Ivan Juric per il derby di questa sera all'Allianz Stadium per scelta tecnica. A sorprendere è soprattutto la decisione relativa al croato (sostituibile dal neo acquisto Seck o eventualmente da Pobega), considerando che sulla trequarti il Torino non ha abbondanza di alternative. Tra i granata out anche Praet, Fares e Edera per infortunio.