La Juve ha iniziato la preparazione in vista del derby contro il Torino, in programma martedì. Secondo la Gazzetta dello Sport, Allegri pensa a un cambio in difesa. Si potrebbe rivedere dal primo minuto Leonardo Bonucci, che ha giocato solo pochi minuti da quando è tornato disponibile. Il capitano bianconero potrebbe prendere il posto di Alex Sandro con Bremer spostato dal centro per la consueta difesa a tre.