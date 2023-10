Niente allenamento con la squadra, quest'oggi, per Filip. L'esterno serbo, come vi abbiamo raccontato già nelle scorse ore, ha accusato un fastidio alla caviglia, ma nulla di troppo grave: il suo rientro in gruppo è imminente, tanto che già domani mattina dovrebbe riprendere a lavorare regolarmente con il resto dei compagni. Una notizia confortante, dunque, per Massimiliano, che in vista del derby di sabato deve anche fare i conti con gli acciacchi di un big come Dusan Vlahovic che al momento resta in dubbio.Con tutta probabilità, nel match contro ilsarà ancora il classe 1992 il padrone della fascia sinistra, nonostante a inizio stagione sembrava essere stato superato nelle gerarchie da Andrea. In quella zona di campo, effettivamente, lapuò vantare una certa abbondanza contando anche Samuel, sul quale potrebbero a breve rendersi necessarie alcune riflessioni in chiave mercato considerando che, per crescere, ha bisogno di giocare. Al momento la prima scelta sembra essere ancora Kostic, che in diverse occasioni - l'ultima giusto domenica nella sfida contro l'Atalanta - Allegri ha reso, di fatto, un difensore aggiunto. Per i bianconeri lo scorso anno è stato una garanzia, la sensazione è che continuerà ad esserlo.