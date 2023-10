Questa sera la Juve scenderà in campo contro il Torino per affrontare il derby della Mole, con i bianconeri che ripartiranno dal pareggio del Gewiss Stadium contro l’Atalanta. In attesa di conoscere i convocati di entrambe le squadre, ecco di seguito quella che potrebbe essere la probabile formazione scelta da Ivan Juric.TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Tameze, Schuurs, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro; Vlasic, Radonjic; Zapata. All. Juric.