Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia delcontro la, il tecnico delIvanha parlato anche dei giocatori cresciuti nel vivaio granata che sentono particolarmente il match. Ecco le sue dichiarazioni: "la sente, ma vorrei avere tanti giocatori che diventino come fossero del vivaio: uno zoccolo duro giovane che sente la storia e la maglia, che introducono bene i nuovi arrivati. Buongiorno è nato qui e la sente,e altri devono diventare così. Queste cose ti portano ad essere più forte e a crescere. E' bello avere i ragazzi del vivaio in prima squadra".