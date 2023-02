Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia delcontro la, il tecnico delIvanha parlato anche di una difficoltà percepita nel suo lavoro. Ecco il suo commento: "Non ho visto niente di diverso nei miei, ieri è stato particolare: mi riferivo alla mancanza di appartenenza da parte di tutti, che non riusciamo a crescere come club come appartenenza e far sentire l'importanza della maglia. L'altro giorno se ne sono resi conto, ora bisogna approfondire e farli innamorare della maglia. Oggi ho visto la squadra molto tesa, ma con voglia di fare una grande partita: dobbiamo però essere liberi di testa. Abbiamo preso gol su calcio piazzato, speriamo che domani sia una giornata buona".