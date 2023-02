Le parole di Alessandroai canali ufficiali delVERSO LA JUVE - "Si, una settimana diversa in cui cerchiamo di caricarci il più possibile. Aspettiamo tanto questa partita, cercando di arrivarci al meglio possibile".IL CLIMA - "Clima Derby? C’è già: ho incontrato qualche tifoso per strada che mi ha iniziato a chiedere e a parlare. Si sono raccomandati per il derby, si sente già l’atmosfera".FAMIGLIA E AMICI - "Molti amici fortunatamente tifano Toro, altri la Juventus. Da questo punto di vista la sento molto. In famiglia sono tutti granata, quindi cercano di caricarmi e si raccomandano anche loro per la partita. Gli amici mi comprano e mi mettono al fantacalcio. Sono due-tre anni che non riesco a comprarmi perché mi alzano troppo".