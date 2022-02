Non solo Tommaso Pobega, operato questa mattina per una frattura al naso. Anche Pietro Pellegri è a rischio per il derby di venerdì contro la Juve, dopo essere già rimasto fuori dalla lista dei convocati per l'ultimo impegno del Torino a causa di un affaticamento muscolare. Juric però, secondo quanto riportato da Tuttosport, potrà contare su un Andrea Belotti apparso in buona condizione (fisica e mentale) contro il Venezia, dopo l'infortunio che lo aveva tenuto lontano dai campi per quasi tutta la prima metà di stagione.