Massimiliano Allegri (849) potrebbe diventare il terzo allenatore nell'era dei tre punti a vittoria in Serie A a conquistare 850 punti, dopo Carlo Ancelotti (948) e Luciano Spalletti (880). Allegri, inoltre, ha vinto 11 delle 16 sfide da allenatore in Serie A contro il Torino (una sola sconfitta, 1-2 nell'aprile 2021), con la sua squadra che ha tenuto la porta inviolata in quattro delle cinque più recenti.



Un dato riportato dal sito ufficiale della Juventus.