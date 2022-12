Dal sito dellaVenerdì 30 dicembre: vi aspettiamo per chiudere l'anno insieme ai bianconeri!L'Allianz Stadium ospita la terza e ultima amichevole prima della ripartenza del campionato: alle 14.30 si gioca con lo Standard Liegi!TARIFFEIl prezzo dei biglietti a seconda dei settori, sarà di 14 € e 19 €INIZIATIVE SPECIALISul biglietto per questa gara sarà presente una speciale grafica che consentirà, a chi si presenterà con il biglietto nei giorni di venerdì 30 e sabato 31 dicembre 2022 presso lo Stadium Megastore, il Torino City Center e i Game day store aperti il giorno della gara, di ottenere uno sconto del 20 % sui prodotti non scontati. Questa riduzione non sarà cumulabile ad altre scontistiche.INFO E VENDITELa vendita dei tagliandi è disponibile solo ed esclusivamente online sull’Official Ticket shop Juventus (tickets.Juventus.com).TUTTE LE INFOPer acquistare i tagliandi è necessario iscriversi al sito di biglietteria. Per farlo è possibile utilizzare la Juventus card attiva, il numero di membership (per essere riconosciuti ed accedere alle fasi di vendita riservata) oppure se non si è in possesso di una delle precedenti, è possibile registrarsi anche con una email.