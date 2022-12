Il 30 dicembre lasaluterà i suoi tifosi all'Allianz Stadium con un'amichevole pre seconda parte di campionato contro lo Standard Liegi. Sarà questa l'occasione per Allegri di sistemare gli ultimi dettagli e fare gli ultimi esperimenti in vista della ripresa del campionato. In tutto questo una certezza: si riparte ancora dal 3-5-2.