Si torna in campo. In maniera ufficiosa, naturalmente, in attesa del match del 4 gennaio contro la: si aprirà allo Zini la stagione della. Intanto, però, c'è lo Standard Liegi da affrontare e magari da battere, così da concludere con 3 vittorie su 3 le amichevoli che hanno accompagnato i bianconeri verso la ripresa del campionato (che non vedrà i due campioni del mondo protagonisti, Di Maria e Paredes).Cosa vedere, dunque, oggi? O meglio: perché vedere? Perché dallo Stadium, che riapre ai tifosi, usciranno fuori nuove indicazioni e attenzioni per la partita di Cremona e non solo. Allegri farà le prove generali della Juventus che sta per arrivare. Un passo alla volta. Anzi: una partita alla volta.