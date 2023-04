. Sembra essere questa l'antifona in casaa pochi giorni dalla sfida dicontro lo, per la quale la presenza del serbo resta in dubbio: ieri, infatti, il classe 2000 ha svolto lavoro differenziato in palestra a causa della botta alla caviglia rimediata contro la Lazio, e non è detto che oggi si alleni con i compagni. I riflettori, quindi, se li è presi soprattutto il polacco, che nella partitella di Pasquetta è andato in gol per ben cinque volte: segnali incoraggianti dopo il lungo stop per infortunio, che gli consentono di candidarsi a una maglia da titolare al fianco di uno tra Angele Federico(in corsa c'è anche Moise, squalificato per il match di sabato allo Stadio Olimpico).Milik, da parte sua, sarebbe ben felice di avere una chance così importante: quello di aprile, del resto, è un mese-chiave per lui, dal momento che la Juve è al lavoro per esercitare ildaldopo la stagione in prestito a cifre contenute (7 milioni più 2 di bonus). Arek c'è, ed è pronto a mettersi in mostra. Per l'Europa League e per il suo futuro in bianconero.