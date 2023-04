Pochi istanti fa laha pubblicato ildell'allenamento odierno in vista della sfida di giovedi contro lo'Si intensifica il lavoro in campo dei bianconeri in vista dell'andata dei quarti di finale di UEFA Europa League.Anche oggi la squadra si è ritrovata al mattino al Training Center per continuare la preparazione in vista del match contro lo Sporting CP in programma giovedì 13 aprile alle ore 21:00. Il teatro della prima di queste due sfide contro i lusitani sarà la nostra casa, l'Allianz Stadium.Dicevamo, gruppo in campo per avvicinarsi al meglio a questo appuntamento. La sessione di lavoro odierna si è aperta con una serie di torelli, prima di passare a delleper lae a una fase diIL PROGRAMMA DI DOMANIDomani bianconeri al lavoro nuovamente in mattinata, alle ore 11:45 con il primo quarto d'ora come sempre LIVE su Juventus TV.invece, è prevista ladella vigilia che verrà trasmessa in diretta sempre su Juventus TV'.