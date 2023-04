Giovedi sera la Juventus affronterà lo Sporting Lisbona per la prima volta in Europa League. Gli unici precedenti tra le due squadre, infatti, risalgono al doppio confronto di Champions della stagione 2017. Vittoria a Torino per 2-1 grazie alle reti di Mandzukic e Pjanic e pareggio a Lisbona per effetto del gol messo a segno da Higuain.