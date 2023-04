Massimiliano Allegri sta pensando di proporre qualcosa di diverso dal solito 3-5-2. Contro lo Sporting Lisbona infatti, il tecnico potrebbe decidere di schierare il tridente offensivo composto da Chiesa, Di Maria e Milk. Questa la tentazione, dovuta anche alla mezz'ora finale con la Lazio in cui i bianconeri con loro tre in campo hanno convinto. In queste ore, dopo l'allenamento, Allegri scioglierà i dubbi.