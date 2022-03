Dal sito ufficiale della Juventus:



La Juventus ha vinto tutte le tre partite di Serie A disputate contro lo Spezia, realizzando sempre almeno tre gol: 10 reti totali per i bianconeri, nessuna squadra ha segnato di più contro i liguri nella competizione.



L’unico confronto in Serie A tra Juventus e Spezia in casa dei bianconeri risale al 2 marzo 2021 ed è stato vinto dai bianconeri con il punteggio di 3-0



Dalla quinta giornata di questo campionato in poi (dal 21 settembre) la Juventus ha raccolto 48 punti in 23 partite di Serie A (14V, 6N, 3P), più che qualsiasi altra formazione (l’Inter ne ha 45 nel parziale, ma in 22 gare).



Nel periodo di imbattibilità, dal 30 novembre in avanti, la Juventus ha guadagnato 29 punti, almeno quattro più di ogni altra squadra.



Dal 15 ottobre in avanti la Juventus ha subito solo cinque gol in 10 partite casalinghe in Serie A e ha mantenuto la porta inviolata in sei occasioni: nel periodo nei maggiori cinque campionati europei solo Liverpool e Paris Saint-Germain (quattro gol) hanno concesso meno e nessuna squadra ha ottenuto più clean sheet.