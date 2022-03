Per la Juve è arrivato il momento di gettarsi la vittoria di Firenze alle spalle e concentrarsi esclusivamente sulla prossima gara di campionato contro lo Spezia. Bisognerà ancora capire in che modo Max Allegri avrà intenzione di scendere in campo e soprattutto con chi, considerando le numerosissime assenze che stanno condizionando il cammino dei bianconeri. Ma uno dei punti di forza è senza ombra di dubbio la difesa, seconda in Europa solo al Real Madrid se teniamo conto delle reti subite dal mese di novembre ad oggi. Un dato che si rivela un incubo per i liguri, dato che nella losro storia in A non sono sono mai riusciti a segnare in nessuna trasferta contro una squadra piemontese. 0-0 contro il Torino nel 2021 e 3-0 contro i bianconeri sempre nello stesso anno.