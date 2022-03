Thiago Motta è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di domenica contro la Juve. Il tecnico della Spezia ha detto la sua anche sul problema dei tanti gol subiti dalla sua squadra negli ultimi minuti di gara. "Penso che in campionato si possano vedere situazioni così, anche noi abbiamo vinto sul finale", il suo commento. "La stanchezza ci sarà sempre, ma per tutte le squadre. Una squadra come la Roma, che voleva il risultato positivo, si sbilancia di più con più uomini e coraggio, cosa che abbiamo fatto anche noi in altre partite, quando ci sentivamo forti. Dobbiamo capire che avversario c'è di fronte, e per le prossime partite cercare di gestire meglio gli ultimi minuti e portare a casa il miglior risultato possibile".