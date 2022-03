Il tecnico dello Spezia Thiago Motta è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di domenica contro la Juve. Ecco le sue parole sul possibile turnover e sui giocatori a disposizione: "Abbiamo ancora un allenamento, penso sempre a mettere in campo la miglior squadra. Questa è una partita difficile, andremo lì a fare la nostra gara, con lo stesso spirito e idea. Non ci sarà Kiwior ma ci sono altri giocatori che possono e avranno l'opportunità di dimostrare che possono mantenere il livello, anche se con altre caratteristiche. Bourabia si allena con grande professionalità, sarà a disposizione per la Juventus. Poi decideremo se dall’inizio o meno. Nzola? Questa settimana ha avuto un fastidio, oggi ha avuto male in campo e non si è allenato. Vedremo domani che c'è un altro allenamento, ma la cosa importante è che tutti i convocati siano al massimo per cercare di dare sempre il contributo collettivo, prima del singolo".