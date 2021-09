"Spezia unaper la Signora". Così l'edizione odierna de Il Secolo XIX introduce la gara di campionato di oggi tra, già definita da Massimilianouna "sfida salvezza" contro un'avversaria "sbarazzina". Per i bianconeri, insomma, non sarà facile trovare se stessi in uno stadio come il, con i liguri di Thiagoancora in cerca delle geometrie perfette, ma in crescita dal punto di vista della convinzione e reduci dall'importante vittoria arrivata allo scadere in casa del