L'importanza della partita dopo i quattro punti persi per strada, il prossimo futuro di Nicolò Fagioli e il possibile arrivo di Leandro Paredes, ma anche la situazione degli infortunati e le scelte di formazione: questi alcuni dei temi affrontati in conferenza stampa da Massimiliano Allegri alla vigilia di Juve-Spezia, match che i bianconeri non possono proprio permettersi di sbagliare in attesa dell'altrettanto importante sfida in trasferta contro la Fiorentina e dell'esordio in Champions League con il PSG.



Tutte le ultime dall'Allianz Stadium nel video a cura del nostro inviato Cristiano Corbo.