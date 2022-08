Buone notizie dall'infermeria della, in vista della sfida contro lo. Non solo Angel, il più atteso dai tifosi, ma anche Leonardoe Nicolòsono tornati quest'oggi a lavorare parzialmente in gruppo, come riferito dallo stesso club bianconero nel consueto report post allenamento. Il capitano, per cui sembravano filtrare sensazioni positive già nei giorni scorsi, è stato costretto a saltare anche il big match contro la Roma a causa del riacutizzarsi del problema muscolare accusato all'esordio in campionato contro il Sassuolo; il centrocampista classe 2001, invece, è alle prese con i postumi di un affaticamento.